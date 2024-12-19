Ilgın\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Konya'nın Ilgın ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin evinde tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeler bulundurduğu ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen eve düzenlediği operasyonda, 51 sikke, tarihi eser niteliğinde 2 obje ile çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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