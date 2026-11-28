Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İlhami Ertem Anadolu Lisesi Genç Ofis gönüllüleri için "Kaşık Boyama Atölyesi" düzenlendi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte bir araya gelen gençler fırçalarıyla hayallerini renklere dönüştürdü.

Müziğin ritmiyle keyifli bir ortamın oluştuğu atölyede katılımcılar, birlikte üretmenin, paylaşmanın ve eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

Açıklamada, etkinlik kapsamında gençler tarafından birbirinden renkli ve özgün eserlerin ortaya çıkarıldığı belirtildi.