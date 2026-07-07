İliç Altın Madeni Davası Devam Ediyor

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 2'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A, Bürgehan A, Osman B, Ömer A. ve Funda A, bulundukları yerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, taraf avukatları, ölenlerin yakınları ile müştekiler ise salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Iain Ronald Guille ve Ali Rıza Kalender ise duruşmaya, bağlı bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Firari sanıklar John H, Kenan Ö, Luis Q, Vinh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve William Keith M. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti dosya kapsamında yeni bilirkişi heyetinin henüz tamamlanmadığını belirterek, ölenlerin yakınlarına ve sanıklara beyanlarını sordu.

Duruşmada, ölenlerin avukatları söz alarak bir önceki duruşmadaki taleplerini yenilediklerini belirterek, bilirkişi heyetinin tamamının değiştirilerek tarafsız kişilerden oluşturulmasını istedi.

Ardından devam eden duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık ve avukatları ise mütalaya karşı yaptıkları savunmada, tahliye ve beraatlarını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Iain Ronald Guille ile Ali Rıza Kalender'in adli kontrol kapsamında ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

Heyet ayrıca dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.

İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 69 sayfalık iddianamede, uzman ve literatüre hakim bilirkişilerden oluşan heyetin 23 Mayıs ve 7 Haziran 2024'te bilirkişi raporlarını sundukları ve bu raporlar incelendiğinde 43 sanığın kusurlu bulunduğu, 12'sinin asli, 31'inin tali kusurlu oldukları belirtilmişti.

Tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, ayrıca altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi tutuklu sanık Iain Ronald Guille ile tutuksuz sanık Cengiz Yalçın D. ile Kenan Ö'nün "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan da adli para ya da toprak, su veya havada kalıcı etki bırakması halinde ikişer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 13 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan, sanık Iain Ronald Guille'nin ise ayrıca "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçundan cezalandırılmasını, 23 sanığın beraatini ve firari 7 sanığın dosyasının ayrılmasını istemişti.