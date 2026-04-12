İliç Maden Faciası Davasında Aileden Mücadele Çağrısı

12.04.2026 14:12
Uğur Yıldız'ın ailesi, İliç maden faciası davasını takip etmeleri için kamuoyuna çağrı yaptı.

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Erzincan İliç'te 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın 7'nci duruşması öncesi konuşan Uğur Yıldız'ın ailesi, kamuoyuna ve sivil toplum kuruluşlarına davayı takip etme çağrısı yaptı. Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız, "İnancımızı ne kadar yitirmiş olsak da mücadele etmeye devam edeceğiz; abim için, bu ülke ve topraklar için mücadele edeceğiz" dedi.

Erzincan İliç'te 13 Şubat 2024'te meydana gelen maden faciasına ilişkin duruşmanın 7'ncisi, 14 Nisan Salı günü görülecek. Duruşma öncesinde, faciada hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın ailesi, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Nisan'da 7. duruşma görülecek. Başta siyasi partiler olmak üzere, tüm sivil toplum kuruluşlarını ve duyarlı herkesi bu davayı takip etmesini istiyoruz. Savcılık mütalaasını vermiş, iki kişi suçlu bulunmuş. Tonlarca siyanür atığını Fırat Havzası'na karıştırlanlar, 9 madencinin ölümüne sebep olan Anagold Firması'ndan sadece 2 kişi suçlu bulunmuş. Bu katliama sebep olanlar sadece 2i kişiymiş... Biz bu ülkenin hakimine, savcısına güvenemezsek, bu ülkenin hakimi savcısı bunu bize reva görürse bu ülkede bizi sömüren yabancı ve yerli sermaye şirketleri bizlere neler yapmaz."

İnancımızı ne kadar yitirmiş olsak da mücadele etmeye devam edeceğiz, abim için, bu ülke ve topraklar için mücadele edeceğiz. Başta Akbelen'de Esra Işık olmak üzere, orada mücadele verenlere, Başaan Aksu'ya, BİR TEK- SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'e, doğru haberler yaptığı için, doğru haberleri ülkesine duyurduğu için İsmail Arı'ya, Alican Uludağ'a, herkese buradan selam olsun.

Olaylar ne kadar farklı olsa da mücadelemiz birdir. Aynı adaletsizlik üzerinden ne yazık k iherkes nasibini alıyor. Bu ülkede kim doğru bir mücadele içindeyse cezalandırılıyor, biz de bu cezalandırılanlar arasındayız, onlar da öyle. Yılmayacağız. İnanıyoruz, bir yerde her şey değişecek ve biz de bu mücadelenin içerisindeyiz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
