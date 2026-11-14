İlk Fransız-Türk sahne sanatları buluşmaları 21-25 Kasım'da İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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İlk Fransız-Türk sahne sanatları buluşmaları 21-25 Kasım'da İstanbul'da yapılacak

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Sahne sanatları işbirliğini güçlendirmek için İstanbul'da 21-25 Kasım'da ilk Fransız-Türk Sahne Sanatları Profesyonel Buluşmaları düzenlenecek. Fransa'dan yaklaşık 15 temsilci katılacak; ortak yapım ve yeni proje olanakları görüşülecek.

Türkiye ve Fransa arasında sahne sanatları alanındaki kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla İstanbul'da 21-25 Kasım'da ilk Fransız-Türk Sahne Sanatları Profesyonel Buluşmaları gerçekleştirilecek.

Fransız Enstitüsünden (Institut Français) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) İstanbul Tiyatro Festivali'nin 30'uncu ve Atta Festivali'nin 10'uncu yılı kapsamında düzenlenecek buluşmalar, iki ülkenin tiyatro ve dans alanındaki kurumları arasında uzun vadeli iş birliklerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Fransa'nın önde gelen tiyatro ve dans kurumlarından yaklaşık 15 temsilcinin katılacağı programda, Fransız heyeti Türkiye'deki sahne sanatları ortamını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Program kapsamında konuklar, İstanbul Tiyatro Festivali ve Atta Festivali'nin etkinliklerinin yanı sıra DasDas, Arter ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki organizasyonlara katılacak.

Ayrıca programda ortak yapım, karşılıklı gösterim ve yeni proje geliştirme olanaklarının ele alınacağı yuvarlak masa toplantıları, proje sunumları ve profesyonel ağ oluşturma buluşmaları düzenlenecek.

İki ülkenin sanat kurumları bir araya gelecek

Fransız heyetinde Odeon-Theatre de l'Europe, Theatre Nanterre-Amandiers, Theatre des Quartiers d'Ivry, Le Centquatre, Festival Avignon Off, Théatre de la Bastille ve ONDA (Ulusal Sanat Yaygınlaştırma Ofisi) gibi kurumların yöneticileri yer alacak.

Heyette ayrıca çocuk ve gençlik tiyatrosu, dans, erişilebilirlik ve performans sanatları alanlarında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri bulunacak. Belçika'dan Bronks Festivali temsilcisi Gino Coomans da buluşmalara konuk olarak katılacak.

Türkiye'den ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İKSV İstanbul Tiyatro Festivali, Atta Festivali, Arter, DasDas, Moda Sahnesi, Semaver Kumpanya, Kumbaracı50, Tatlı Ekşi Yapım, CAS, Studio Oyuncuları, Galataperform, Bergama Tiyatro Festivali ve İzmir Şehir Tiyatroları temsilcileri programda yer alacak.

Buluşmalara Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Balat Monologlar Müzesi ekiplerinin yanı sıra dramaturglar ve akademisyenler de katılacak.

Projenin uluslararası boyutunu ise Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı ile Institut français tarafından başlatılan, Güneydoğu Avrupa'da sahne sanatları alanındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan Teatroskop ağı ve ONDA'nın katılımı güçlendirecek.

Institut français Türkiye'nin daha önce görsel sanatlar ve fotoğrafçılık alanlarında gerçekleştirdiği Fransız-Türk profesyonel buluşmalarının devamı niteliğindeki organizasyonun, iki ülke arasında sahne sanatları alanındaki ortak yapım ve sanatsal dolaşım imkanlarını artırması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Kültür SanatİstanbulFransızFransaGüncelSon Dakika

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