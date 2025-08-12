İlkadım\'da Drenaj Kazısında Vücut Parçaları Bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde drenaj çalışması için yapılan kazıda insan vücudu parçaları bulundu.

TOPRAKTAN İNSAN PARÇALARI ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle Derecik Mezarlığı yakınlarında yaptığı drenaj çalışması esnasında topraktan insana özgü vücut parçaları ortaya çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GERÇEK KISA SÜREDE ANLAŞILDI

Yapılan çalışmada uzuvların il merkezine bağlı hastanelerden tutanak ile geldiği ve o bölgeye gömüldüğü öğrenildi.