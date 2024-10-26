Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 160 kilogram kaçak tütün ve 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Son Dakika › Güncel › İlkadım'da Kaçakçılık Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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