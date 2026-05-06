İlkadım\'da Otomobil-Motosiklet Kazası

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Barış Bulvarı'nda seyir halindeki C.B. idaresindeki 55 AOA 160 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 55 ATS 487 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H.A. (25), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
