İlkokul Öğrencileri Fidanlıkta Fide Dikmeyi Öğrendi

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki fidanlığı, ilkokul öğrencilerini ağırladı. Derste fide dikmeyi öğrenen çocuklar, bitkilerin gelişim süreçleri ile ilgili de bilgilendirildi.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, derslerini Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki fidanlığında işledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personelinden fide dikmeyi öğrenen çocuklar, bitkilerin gelişim süreçlerini de öğrendi.

Doğanın korunmasının öneminin anlatıldığı derste çocuklar, Anneler Günü'nde annelerine hediye etmek için çiçek dikti.

Çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, öğrencileri misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.