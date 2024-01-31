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İlkokul öğrencilerinin mektupları Hakkari Jandarma Komutanlığı'na ulaştı - Son Dakika
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İlkokul öğrencilerinin mektupları Hakkari Jandarma Komutanlığı'na ulaştı

İlkokul öğrencilerinin mektupları Hakkari Jandarma Komutanlığı\'na ulaştı

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Hakkari Jandarma Komutanlığı personeline ulaştı. Öğrencilerin duygularını yansıttıkları mektuplar, jandarma personeline dağıtıldı. Jandarma personeli, öğrencilere teşekkür ederek mektup yazarak boyama kitabı gönderdi.

31.01.2024 15:33
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Türkiye'nin farklı illerinden ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Hakkari Jandarma Komutanlığı personeline ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle yazdıkları mektuplar, Hakkari'ye gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan, öğrencilerin duygularını yansıttıkları mektuplar, jandarma personeline dağıtıldı.

Mektupları okuyan jandarma personeli, öğrencilere teşekkür etti, onlara mektup yazarak boyama kitabı gönderdi.

Kaynak: AA

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