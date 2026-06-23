İmamdan Ahşap Sanatına Yöneliş - Son Dakika
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İmamdan Ahşap Sanatına Yöneliş

İmamdan Ahşap Sanatına Yöneliş
23.06.2026 10:03
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Aksaray'daki imam, atık ağaçları değerlendirerek çeşitli eserler üretiyor.

AKSARAY'da Topakkaya Merkez Camisi'nin imamı Fatih Dikicioğlu (43), camiden arta kalan zamanlarını değerlendirmek için lojmanda atölye kurdu. Dikicioğlu, atölyesine getirdiği atık ağaçları lamba, ayna ve kitaplık gibi birçok ürüne dönüştürüyor. Dikicioğlu, "İşleyen demir pas tutmaz. ya da çalışan kişiler kötülük yapmaya fırsat bulamaz" dedi.

Aksaray'ın Topakkaya Merkez Camisi'nin 4 yıllık imamı 3 çocuk babası Fatih Dikicioğlu, camiden arta kalan zamanlarını değerlendirmek için lojmanda atölye kurdu. Atölyede atık odunları işleyen Dikicioğlu, ağaçları lamba, ayna, kitaplık gibi birçok ürüne dönüştürüyor. Dikicioğlu, "Görevimin haricinde ahşap ve odun işleriyle uğraşıyorum. 3,5 yıl önce bu işe su kabağı ile başladım. Ahşaba ise bir odun merakı ile başladım. İşlemiş olduğum odunun neticesinde güzel bir eser meydana geldiğinden dolayı, odunla uğraşmaya karar verdim. Din görevlisi olduğumuz için camimiz ile bunun yanında gençlerimizle uğraşıyoruz. Cenazeler çıkıyor. Bunun yanında taziyeler de oluyor. Eğer vakit bulursam 2-3 ayda ara ara atölyeye çıkarak ürün elde ediyorum. Odunları temizleyip, içlerini oyarak şelaleler ya da kitaplık olabiliyor. Bunun yanında lamba, aynalık gibi birçok ürün çıkıyor" diye konuştu.

'TORNAVİDA TUTMASINI BİLE BİLMEZDİM'

Boş kalmamaya dikkat ettiğini belirten Dikicioğlu, "Ya burada ya da cami bahçesinde uğraşıyorum. Bir imamın bu şekilde eserler çıkarması herkesin takdirini kazandı. İşleyen demir pas tutmaz. ya da çalışan kişiler kötülük yapmaya fırsat bulamaz. Hayatı boyunca bir insan emekli daha olsa eline bir şeyler alıp, meşgul olması lazım. Vatandaşlar, bana 'Bir marangozluk ya da baba mesleği var mı?' diyorlar. Ben de 2007 yılında evlendiğimde, tornavida tutması bile bilmezdim. Tornavidayı alıp da bir prizi değiştiremezdim. Sonradan bir yetenek diyorum. Buna bir hobi olarak başladım. Kesinlikle ticaretini düşünmedim" dedi.

'BOŞ DURMAMAK LAZIM'

Hobisine eşinin ilk başlarda karşı çıktığını, ortaya çıkan ürünleri görünce destek olduğunu söyleyen Dikicioğlu, "Eşim ilk başta bu işle uğraşmama itiraz etti. Sonrasında çıkan sanatın ve eserlerin o da farkına vardı. Eserleri görünce hoşuna gitmeye başladı. Sonra bana destek vermeye başladı. Bütün insanlar meslekleri ne olursa olsun, evin bir köşesinde bir bıçakla bile farklı şeyler yapabilirler. Tahta kasık yapabilirler. Buradaki amaç, insanın meşguliyeti. İnsanların bir işi yapıp dinlenmesi, başka bir işle de meşgul olması lazım. Onun için boş durmamak lazım. Boş duran insan devamlı kötülük ile dedikodu yapmaya meyilli olur. Bu da bizim günah kazanmamıza vesile olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İmamdan Ahşap Sanatına Yöneliş - Son Dakika

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