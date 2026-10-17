İmamoğlu 101. duruşmada savunmasını bitirdi, kitabının maketini mahkemeye verdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 101. duruşmasında, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, 14 Ekim Çarşamba günü başladığı savunmasını tamamladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada savunmasına devam eden İmamoğlu, siyasi eleştirilerde bulundu, nasıl bir Türkiye kuracağını anlattı.

Savunmasının yer aldığı yayınlanmayan kitabının bir örneğini gösteren İmamoğlu, "Yayınlanmayan kitabımın maketini getirdim. Bu kitabın içinde bomba yok, içinde bu dosya var. Size anlattığım şeyler bunun biraz daha kısaltılmışıdır. Dosyaya delil olarak konulmasını istiyorum. Delil olarak görmek isteyen delil olarak görsün. Dosyaya eklenmesini istiyorum. Allah büyük, millet şahittir, gelecek yakındır." diyerek, kitabı mahkemeye sundu.

İmamoğlu, iradesine sahip olacak kişinin daha dünyaya gelmediğini söyleyerek, milleti temsil ettiğini belirtti.

Bu salondan nasıl bir karar çıkacağını izleyeceklerini ifade eden İmamoğlu, kendisinin kararını verdiğini ve suçlu olmadığını aktardı.

Sanık İmamoğlu, savunmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Son sözü her zaman, daima millet söyledi, yine millet söyleyecek. Milletin o sözü Cumhuriyetin temelidir, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Biz Atatürk'ün öğrencileriyiz, Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz, demokrasinin sonsuz savunucularıyız. Siz ne yaparsanız yapın, son sözü daima millet söyler, son hükmü daima ilahi adalet verir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, adalet kazanacak, demokrasi kazanacak, Cumhuriyet kazanacak, bu aziz millet kazanacak. Ben kendimi hiç kimseye değil, aziz milletime emanet ediyorum."

Duruşma, verilen aranın ardından İmamoğlu'nun çapraz sorgusuyla devam edecek.