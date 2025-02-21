İmamoğlu, CHP Cumhuşbaşkanı Adaylığı İçin Başvurusunu Yaptı - Son Dakika
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İmamoğlu, CHP Cumhuşbaşkanı Adaylığı İçin Başvurusunu Yaptı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmak üzere adaylık başvurusu yaptı. Başvuru, İmamoğlu'nun avukatı tarafından parti genel merkezine sunuldu.

21.02.2025 12:41  Güncelleme: 13:48
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Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmak için adaylık başvurusu yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun aday başvuru belgelerini, CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'ye sunan Avukat Mehmet Pehlivan, "Başvurumuzu yaptık tabi böyle bir tarihsel sürecin bir parçası olmak benim için mutluluk ve onur kaynağı. Hayırlı olmasını dilerim herkes için milletimiz için" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştirilecek ön seçim için başvurusu yapıldı. Başvuru, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi. Pehlivan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun aday başvuru belgelerini, parti genel merkezinde CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'ye sundu. Pehlivan'a başvuru sırasında, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer de eşlik etti.

Başvurunun ardından açıklama yapan Pehlivan, "Başvurumuzu yaptık tabi böyle bir tarihsel sürecin bir parçası olmak benim için mutluluk ve onur kaynağı. Hayırlı olmasını dilerim herkes için milletimiz için" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu, CHP Cumhuşbaşkanı Adaylığı İçin Başvurusunu Yaptı - Son Dakika

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