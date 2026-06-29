İmamoğlu Davasında 58. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika
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İmamoğlu Davasında 58. Duruşma Tamamlandı

29.06.2026 17:04
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İmamoğlu'na yönelik davanın 58. duruşmasında 85 sanığın savunması alındı, devamı yarın yapılacak.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 58. duruşması tamamlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatları savunma yaptı.

Akgün'ün avukatları, iddianamedeki eylemlere ilişkin savunmalarında, hiyerarşik bir yapı ve suç örgütünün bulunmadığını öne sürdü.

Müvekkilleri hakkındaki suçlamaları reddeden avukatlar, Akgün'ün tahliyesini talep etti.

Akgün'ün de savunmasını tamamlamasıyla davada şu ana kadar toplam 85 tutuklu sanığın savunması alınmış oldu.

Davada, tutuklu sanık olarak, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, tutuklanmalarının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunmalarının alınması kaldı.

Duruşma, sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Yarınki duruşmada, Murat Ongun'un savunma yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Davasında 58. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Neslihan Öztürk Neslihan Öztürk:
    58 duruşma wow yani bu davanın sonu ne zaman gelcek valla aşırı karışık çıkmış 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Çalı Ayşe Çalı:
    Biliyorsun ya, sonuçta ne olursa olsun biz halk mağdur olacağız işin sonunda. Mahkeme neyi bulursa bulsun, devam edip durması işin en kötü tarafı. Bu kadar uzun sürüyor ki davalar, İnsan usanıyor yani. 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Demirbaş Ayşe Demirbaş:
    Yahu bu dava ne zaman bitecek? 58. duruşma olmuş hala bitmedi. Memleket mahkemelerle mi yönetilecek? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu Davasında 58. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika
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