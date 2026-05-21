İmamoğlu Davasında 9 Sanık Tahliye Edildi
İmamoğlu Davasında 9 Sanık Tahliye Edildi

21.05.2026 17:32
İmamoğlu'na yönelik davada 9 sanığın tahliyesine karar verildi, duruşma 1 Haziran'a ertelendi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 77'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davada, 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan 41. duruşmaya, tutukluluk incelemesi için verilen 1 saatlik aranın ardından devam edildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İBB'de iş analisti olan Iraz Bayrak, CHP'nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, tutuklu sanık İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya, iş insanı Seza Büyükçulha, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak ve eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un tahliyesine karar verdi.

Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 68 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Duruşma, 1 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA

