İmamoğlu Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika
İmamoğlu Davasında Duruşma Ertelendi

22.04.2026 20:44
İmamoğlu'na yönelik yargılamanın 26. duruşması sona erdi; devamı 27 Nisan'da olacak.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 26. duruşması sona erdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan savunma yaptı.

Sanık Pehlivan, İmamoğlu'nun avukatlığını üstlendiği için yargılandığını ve 10 aydır cezaevine olduğunu söyledi.

Yaptığı tek şeyin aktif ve etkili avukatlık olduğunu, suç örgütü üyesi olmadığını savunan Pehlivan, kendisine iftira atıldığını ve iftiraların delil olamayacağını ifade etti.

Pehlivan, "Adem Soytekin 10 yıldır çalıştığı avukatı benim ayarladığımı söyledi. Benim ayarladığımı iddia ettiği avukat, 2021 yılında Adem Soytekin'in avukatıymış. Adem'in ifadesinde, 7 Mart toplantısı yaptığım iftirası var, HTS kayıtlarına bakılması yeterliydi. Toplantıda değildim." dedi.

İtirafçıların delillerinin yok hükmünde olduğunu belirten Pehlivan, İmamoğlu liderliğinde gizli bir örgüt olduğu, gizli toplantılar yaptığı ve birilerini tehdit ettiği iddialarını reddetti.

Sanık Pehlivan'ın mahkeme heyetiyle ilgili iddiaları üzerine Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, "Heyetle ilgili söylediklerinizin algı oluşturabilir." dedi.

Sanık Pehlivan da "Heyetinizle ilgili bir tespitim yanlış da olabilir. Yanlış söylemiş olabilirim." ifadesini kullandı.

Başkan Aylan, "Saklı bir iş yapıyoruz algısı yapmanızın anlamı yok. Adem Bey'in 2 gün önce de gönderdiği dilekçesi var." diyerek, sanık Adem Soytekin'e söz verdi.

İmamoğlu ve bazı avukatlar ise bu duruma itiraz etti.

Mahkeme Başkanı Aylan, "Söz vermek için kimseden izin istemeyeceğim. Adem Soytekin burada olduğu için, teyit etmek için söz hakkı verdim. Sanığın savunmasını tamamladım ve pazartesi duruşmaya devam edeceğim." dedi.

Tutuklu sanıklardan Adem Soytekin'in, "Bazıları konuyu bildikleri için beni engellemeye çalışıyorlar." demesi üzerine bazı avukatlar yeniden tepki gösterdi.

Başkan Aylan, "Biz gizli saklı iş mi yapıyoruz? Her şey UYAP'ta var. Adem Bey cezaevinden gönderdiğiniz dilekçe var mıdır?" diye sorunca sanık Soytekin, "Doğrudur başkanım." cevabını verdi.

Sanık Pehlivan, mahkeme heyetine hitaben bir şey söylemediğini belirtti.

Sanık Soytekin ise mahkeme başkanının dilekçesinin içeriğini sorması üzerine, "Ben duruşmanın başladığı günden bugüne kadar etkin pişmanlık ifadesi verdiğim için ayrı tutuluyorum. Laf atılmalar yaşanıyordu. Dün Murat Kapki arkaya dönüp, 'Biz bu yargılamanın filmini çekeceğiz, sen de kendi rolünü oynar mısın?' dedi. Ben de 'Rol falan oynamıyorum' dedim. Çok ağır konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Murat Kapki, Soytekin'in yalan söylediğini iddia ederek söz hakkı istedi.

Mahkeme Başkanı Aylan ise gerekli tedbirin alınacağını söyleyerek, Murat Kapki'ye "Eğer Adem Soytekin'in sözünü bitirmesine izin verseydin sana da söz hakkı verecektim ancak sözünü kestiğin için ne sana ne de ona söz hakkı vermiyorum. Pazartesi devam edeceğiz." dedi.

Duruşma, sanık Pehlivan'ın savunmasına devam edilmek üzere 27 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmamoğlu Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika

SON DAKİKA: İmamoğlu Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika
