İmamoğlu Davasında Gelişmeler

23.02.2026 16:18
CHP kurultayındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle İmamoğlu'nun davası devam ediyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki celsesinde, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde CHP İl Başkanı seçilen tutuksuz sanık Özgür Çelik ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, avukat beyanlarıyla devam edildi.

Söz verilen Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, beyanlarını celse arası sunacağını belirterek, mahkemeden, Azizcan Aktaş ve İmamoğlu davalarının dosyaya kazandırılmasını talep etti.

Ekrem İmamoğlu'nun vekili Çağlar Çağlayan da ayrıntılı beyanlarını daha sonra yapacaklarını ifade ederek, "Bu aşamaya kadar dinlenen tanıkların şahsen bir şeye şahit olmadığını, çoğu zaman isim vermeden iddiaları birinden duyduklarını ifade etti. Her ne kadar bu beyanlara dayanarak dava açılsa da bu tutarsız dayanaksız yalan içerikli beyanlar ceza hükmü kurulması için yeterli değildir." beyanında bulundu.

Diğer sanık avukatları da tanık beyanlarına karşı aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, yazılı beyanda bulunacaklarını ve eksik hususların giderilmesini talep ettiklerini söyledi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla fiilen bağlantılı olduğunu kaydederek, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine muvafakatname yazılmasını ve dosyanın İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar verdi.

Duruşma, 1 Nisan'a ertelendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

17:05
