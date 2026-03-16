İmamoğlu davasında güvenlik tedbirleri alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu davasında güvenlik tedbirleri alınıyor

16.03.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İmamoğlu davası için gerekli güvenlik tedbirlerini istemiştir.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davanın duruşmasında yargılama faaliyetlerinin usul kurallarına uygun biçimde devam ettirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazdı.

Mahkeme heyeti, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yargılamanın sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, sanıkların savunmalarının tamamlanabilmesi ve yargılama faaliyetlerinin usul kurallarına uygun biçimde devam ettirilebilmesi için, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, CMK ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sanıkların savunma hakları da gözetilerek, duruşma düzenine uygun bir şekilde yargılama yapılması amacıyla 1. celsesinin 6. oturumuna sanıklar ile vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri ile yargılamayı takip etmek isteyen basın mensupları (daha önce belirtilen kapsama uygun şekilde) ve tutuklu sanıkların 1. veya 2. derece yakınlarından biri ile devam edilmesi ve sayılan kişiler dışındaki kişilerin salona alınmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması hususlarında, gereği rica olunur."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise mahkemenin talebi doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına güvenlik tedbirlerine ilişkin yazı yazdı.

Yazıda, yargılamanın seyri, duruşma salonunun düzeni ve katılımcılara ilişkin oluşturulan mahkemenin ara kararı uygulanarak, bildirilen sınırlamaya uygun tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması, Silivri Kaymakamlığının yazısının da dikkate alınarak, yerleşke çevresiyle salona özgülenen bina girişinde, duruşmanın ses ve davranışlarla kesintiye uğramaması için tüm özenin gösterilmesi, suç teşkil edebilecek eylemlere yönelik olarak Başsavcılıktan talimat alınmasının gerektiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda bugün yapılan duruşmaya verilen arada, izleyicilerin bulunduğu alana geçmesi istenen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, avukat bölümünde oturmaya devam etmişti.

Yaklaşık 1 saatlik ara boyunca Özer'in, avukat bölümünden ayrılmaması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı yarına ertelemişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 19:21:41. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.