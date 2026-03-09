İmamoğlu Davasında Reddihakim Talebi - Son Dakika
İmamoğlu Davasında Reddihakim Talebi

09.03.2026 16:16
İmamoğlu'nun avukatlarından reddihakim talebi, duruşma sürecinde itirazlar gündeme geldi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanık avukatları reddihakim talebinde bulundu."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, usule ilişkin söz aldı.

Avukat Demir, mahkemenin bağımsızlık ve tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek, reddihakim talebinde bulundu.

İmamoğlu'nun avukatı Fikret İlkiz de sanık savunmalarının sırasını, duruşma salonunun kapısına asılan listeyle öğrendiklerini, ölçülülük konusunda heyete güvenmediklerini ifade ederek, yargı ilkelerine uymadıkları iddiasıyla mahkeme heyetini reddettiklerini söyledi.

Bazı sanık avukatları ise reddihakim talebi karara bağlanmadan duruşmaya devam etmenin usule aykırı olduğunu belirterek, talebin karara bağlanmasını istedi.

Duruşma, avukatların usule ilişkin taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

