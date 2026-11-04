İmamoğlu davasının 104. duruşmasında 436 sanık yargılanırken 2 gizli tanık dinlendi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 104. duruşmasında 2 gizli tanık ifade verdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanan gizli tanık "Gürgen" sesi ve görüntüsü değiştirilerek ifade verdi.

Gürgen, 2019 yılında tutuklu sanıklardan Ali Sukas'ın Ağaç AŞ Genel Müdürlüğü görevine geldiğini belirterek, "O dönemden sonra 2022 yılına kadar normal süreç işledi. Ama ondan sonra birtakım talepler, 2023'teki Genel Seçimler'de eşinin de milletvekili adayı olması hasebiyle ön plana çıktı. Burada vermiş olduğum ifadelerdeki sistemin, şahısların, yapıların tamamı da zaten kendileri de bu konularda bilgi vermişlerdir, itiraf etmişlerdir. Doğru olduğunu kendileri de belirtmişlerdir." diye konuştu.

Sorgu sırasında söz verilen Sukas, gizli tanığa, "Benim eşimin milletvekilliği adaylığı sürecinde birtakım şeyler talep edildiği konusunda bilgi vermişsin. Listeyi gördün mü?" sorusunu yöneltti. "Gürgen" ise "Herkes gördü zaten." şeklinde cevap verdi.

Gizli tanık Gürgen, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir'in "Gizli tanık olmayı kendiniz mi istediniz?" sorusuna, "Tabii." dedi.

Avukat Demir'in "Üzerinizde baskı, tehdit var mıydı?" sorusunu sorduğu Gürgen, buna karşılık "Hayır." ifadesini kullandı.

"Bazı memurların bazı işlerde para temin ettiğini anlattım"

Gizli tanık "Zeytin", adli makamlara verdiği ifadeleri tekrar ettiğini beyan etti.

Zeytin, "İBB İmar Müdürlüğündeki siluet onayıyla alakalı yapılan işlemlerde alınan bazı ödemeler vardı, bunları anlattım. Boğaziçi bölgesinde özellikle Anadolu Yakası'nda, genelde o bölgede geziyorum. Orada şahit olduğum bazı olaylar vardı, bunları anlattım. Bazı memurların bazı işlerde para temin ettiğini anlattım." diye konuştu.

Duruşmada, "Menfaat olduğuna dair doğrudan bir görgünüz var mı?" sorusu yöneltilen gizli tanık, buna "Yok." şeklinde cevap verdi.

Müşteki iş insanı Münir Özkök ise savcılıktaki beyanlarının doğru olduğunu, şikayetinin devam ettiğini dile getirdi.

Özkök, davaya katılma talebinin ise olmadığını belirtti.

"Kendisi böyle bir ödemeyi kabul etmedi"

Tanık Atilla Demir de tutuksuz sanıklardan iş insanı Süleyman Çetinsaya'nın inşaat firmasında genel müdür olarak görev yaptığını anlattı.

Demir, Şişli Belediyesindeki bir AVM projesiyle ilgili ruhsat çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu esnada Adem Altıntaş (sanık) aradı, görüşmek istediğini söyledi. Kendisiyle ofisinde buluştuk, görüştük. Bize imar, ruhsat işlerinde yardımcı olabileceğinden, süreci hızlandırabileceğinden bahsetti. Onun akabinde de belediyenin ışıklandırmayla ilgili bir borcu olduğunu, o borcu kapatmamızı istedi. Ben de yetkim olmadığını, Süleyman Bey'le görüşmem gerektiğini söyledim. Süleyman Bey'le görüştük, kendisi böyle bir ödemeyi kabul etmedi."

Demir, kendisine yöneltilen "Talebe yönelik doğrudan bir isim kullandı mı?" sorusuna, "Herhangi bir isim söylemedi. Şişli Belediyesinin borcu olarak dedi." ifadelerini kullandı.

Bunun ardından mahkeme heyetince duruşmaya ara verildi.