İmamoğlu: İktidar Yurt Açılmasını Engelliyor, Biz Daha Fazla Yurt Yapacağız

(ANKARA) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "İktidar, belediyelerin öğrenci yurdu açmasını önlemek için yasa teklifi hazırlıyormuş. O zaman ne yapacağımız belli, daha çok öğrenciye yurt yapacak, daha çok gencin barınma sorununu çözeceğiz. İmkanı olan bütün CHP'li belediyelerimiz yurt yapıyor, yakında millet iktidara gelince yurt sorununu da kökünden çözeceğiz. Gençlerimizi hak ettikleri gibi kaliteli, güvenli ve ekonomik yurtlarda yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklaması, Cumhurbaşkanlığı çalışmaları kapsamında açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yayımlandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Artık hiçbir şeyi gerektiği gibi yapamıyorsun, anladık. Koltuk dışında bir arzun, bir hırsın, bir isteğin kalmadı, anladık. Parayı tefeciye, faizciye, vurguncuya harcıyorsun, onu da anladık. Anlayamadığım, yapana niye engel olmaya çalışıyorsun? Hiç mi merhametin kalmadı bu milletin evlatlarına?

İktidar, belediyelerin öğrenci yurdu açmasını önlemek için yasa teklifi hazırlıyormuş. O zaman ne yapacağımız belli, daha çok öğrenciye yurt yapacak, daha çok gencin barınma sorununu çözeceğiz. İmkanı olan bütün CHP'li belediyelerimiz yurt yapıyor, yakında millet iktidara gelince yurt sorununu da kökünden çözeceğiz. Gençlerimizi hak ettikleri gibi kaliteli, güvenli ve ekonomik yurtlarda yaşatacağız."