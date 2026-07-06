İmamoğlu'na casusluk davasında tutukluluk talebi - Son Dakika
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İmamoğlu'na casusluk davasında tutukluluk talebi

06.07.2026 11:41
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Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı casusluk davasında savcı, somut deliller olduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı 'Casusluk' davasında 2'nci duruşma başladı. Ara mütalaasını açıklayan savcı, siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı, haklarında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezaları istenen davanın duruşma İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görülüyor.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Savcılık ara mütalaasında, siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na casusluk davasında tutukluluk talebi - Son Dakika

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