İmamoğlu'na Destek İçin Londra'da Protesto Gösterileri Düzenlendi - Son Dakika
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İmamoğlu'na Destek İçin Londra'da Protesto Gösterileri Düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Londra'da düzenlenen protesto gösterilerinde gurbetçiler bir araya gelerek gözaltılara tepki gösterdi. Gösteriler sırasında sembolik bir sandık kurularak İmamoğlu'na destek amaçlı oy kullanıldı.

22.03.2025 21:01  Güncelleme: 00:18
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protesto gösterileri, yurt dışında da devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki gösterilerde çok sayıda gurbetçi bir araya gelerek gözaltılara tepki gösterdi. Gösteriler sırasında İmamoğlu'na destek olmak amacıyla sembolik bir sandık kurularak oy kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasından sonra düzenlenen protesto gösterileri, yurt dışında da devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda gurbetçi, protesto gösterisi ve yürüyüş düzenledi.

Göstericiler, Trafalgar Meydanı'nda toplanıp, Downing Street 10 Numara'ya İngiltere Başbakanı Kier Starmer'ın konutuna kadar yürüdü. Meydanda toplananlar, marşlar, şarkılar ve ellerindeki dövizlerle, "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" ve "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganlarını attı.

Protestolara katılanların aktardığına göre; CHP'nin yarın yapacağı ön seçimlerinde kurulacak sandık, Ekrem İmamoğlu'na destek için sembolik olarak eylemde de kuruldu. Oylamaya katılan çok sayıda kişi, Ekrem İmamoğlu'nun adının yazdığı pusulaları sandığa attı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Destek İçin Londra'da Protesto Gösterileri Düzenlendi - Son Dakika

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