İmamoğlu'na duruşmadaki ifadeleri nedeniyle bir soruşturma daha - Son Dakika
İmamoğlu'na duruşmadaki ifadeleri nedeniyle bir soruşturma daha

İmamoğlu\'na duruşmadaki ifadeleri nedeniyle bir soruşturma daha
07.04.2026 09:18
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun duruşmada sarf ettiği, "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır" ifadeleriyle nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince dün yapılan duruşmada, sanık Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır." sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na duruşmadaki ifadeleri nedeniyle bir soruşturma daha - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 10:31:40. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'na duruşmadaki ifadeleri nedeniyle bir soruşturma daha - Son Dakika
