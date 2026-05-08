İmamoğlu'ndan Adalet Bakanı'na Tepki

08.05.2026 14:02
Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını eleştirerek hukuksuzluk ve zulüm vurgusu yaptı.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adaıyı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor. Milletimiz hepsini görüyor ve vicdanında mahkum ediyor. Hukuksuzluğu ve zulmü büyütüyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz. Hem de en yakın sandıkta" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmesine yer verildi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Savcı bakan akşam açıklama yapıyor. 'Bu konuda konuşmak istemiyorum, yargı süreci devam ediyor.' diyor ama sonra tüm detayları kendi açısından anlatıyor. İddianamesi kabul edilip edilmediği belli olmayan Büyükçekmece davası için 'İddianame kabul edildi, öyle duymuştum.' diyerek, tüm yargı süreçlerinden haberi olduğunu ikrar ediyor."

Şu, bu etkin pişmanlıktan faydalandı diye son dakika bilgisi veriyor. Sonra sabah operasyon yapılıyor. İBB bürokratlarımız gözaltına alınıyor. Davet edilseler ifadeye gidecek insanlar, şafak vakti operasyona maruz kalıyor. Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor. Milletimiz hepsini görüyor ve vicdanında mahkum ediyor. Hukuksuzluğu ve zulmü büyütüyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz. Hem de en yakın sandıkta."

Kaynak: ANKA

