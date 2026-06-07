İmamoğlu'ndan Aziz Yıldırım'a Tebrik - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Aziz Yıldırım'a Tebrik

07.06.2026 23:40  Güncelleme: 01:25
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım ve yönetimini tebrik etti.

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım ve yönetimini tebrik etti.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetimini tebrik ediyorum. Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Aziz Yıldırım'a Tebrik - Son Dakika

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