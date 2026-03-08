Ekrem İmamoğlu'ndan Kadınlar Günü Mesajı: "Bizim Sözleşmemiz, Niyetimiz ve Hayalimiz Kadınlar İçin Güvenli Bir Türkiye" - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu'ndan Kadınlar Günü Mesajı: "Bizim Sözleşmemiz, Niyetimiz ve Hayalimiz Kadınlar İçin Güvenli Bir Türkiye"

08.03.2026 14:38  Güncelleme: 15:49
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların güven içinde yaşadığı bir Türkiye için niyetlerini paylaştı ve eşitlik vurgusu yaptı.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok yakında kadınların güven içinde yaşadığı, emeğinin karşılığını aldığı, hayatın yükünü tek başına taşımak zorunda kalmadığı bir ülkede yaşayacağız. Eşitliği sözde değil hayatın her alanında sağlayacağız. Çünkü bizim sözleşmemiz, niyetimiz ve hayalimiz kadınlar için güvenli bir Türkiye. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" mesajını paylaştı.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 8 Mart Dünya Kadın Günü mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından paylaşıldı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Kadınların yaşam hakkı tartışmaya açılamaz; devletin görevi kadınları korumaktır. Çok yakında kadınların güven içinde yaşadığı, emeğinin karşılığını aldığı, hayatın yükünü tek başına taşımak zorunda kalmadığı bir ülkede yaşayacağız. Eşitliği sözde değil hayatın her alanında sağlayacağız. Çünkü bizim sözleşmemiz, niyetimiz ve hayalimiz kadınlar için güvenli bir Türkiye. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu'ndan Kadınlar Günü Mesajı: "Bizim Sözleşmemiz, Niyetimiz ve Hayalimiz Kadınlar İçin Güvenli Bir Türkiye"
