İmamoğlu'ndan Esenyurt Belediyesi'nde Kayyum Uygulamasına Tepki

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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li yöneticilerin ve meclis üyelerinin kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ne emniyet güçleri tarafından alınmamasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu hukuksuzluk, bu ceberrut uygulamalar kimsenin yanına kar kalmaz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, CHP'li yöneticilerin ve meclis üyelerinin Esenyurt Belediyesi'ne alınmamasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Esenyurt'ta milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerimizin belediye binasına alınmamasını, grup odasının kapatılmasını, milletvekillerimizin, vatandaşların belediye binasına alınmamasını, emniyet güçleriyle ilçenin ablukaya alınmasını, partililerimize ve vatandaşlara zor kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu hukuksuzluk, bu ceberrut uygulamalar kimsenin yanına kar kalmaz. Sağduyulu bütün devlet yöneticilerini hukuka, nizama saygılı olmaya davet ediyorum."