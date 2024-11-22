İmamoğlu'ndan Kayyum Atamalarına Sert Tepki - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Kayyum Atamalarına Sert Tepki

İmamoğlu\'ndan Kayyum Atamalarına Sert Tepki

Ekrem İmamoğlu, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına karşı çıkarak, bu uygulamanın millet iradesini gasp ettiğini ifade etti. Mevcut durumun hukuki olmadığını belirten İmamoğlu, başkanın görevden alınması durumunda meclisten yeni başkan seçilmesi gerektiğini vurguladı.

22.11.2024 23:20  Güncelleme: 23:21
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(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi, "Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir. Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerde halk iradesi tıpkı Başkan gibi Meclis Üyelerinde de vücut bulur. Bu akşam Tunceli Belediye Başkanlığı'na ilin valisi, Ovacık Belediyemize de ilçenin kaymakamı kayyım olarak atandı. Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyım uygulaması hukuki değildir. Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir. Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir. Unutmamak gerekir ki, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Kayyum Atamalarına Sert Tepki - Son Dakika

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