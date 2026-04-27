İmamoğlu'ndan Sakarya Mitingine Mektup: 'Hiçbir Yanlışımız Yok, Adaletli Düzen Kuracağız'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Sakarya'da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine bir mektup gönderdi. Mektupta, iddianamedeki yalan ve iftiralara karşı gerçekleri anlattıklarını, 6 yılda 2 bine yakın inceleme ve teftiş geçirmelerine rağmen tek bir yanlışlarının bulunamadığını vurguladı. İmamoğlu, 'Hiçbir yanlışımız yok; çünkü milletin parasını millet için kullandık. Yönetime gelince 'suyun başını biz tutacağız' demedik, 'ülkenin nesi varsa milletindir' dedik. Ayırmaya, kayırmaya geçit vermedik. Ülkeyi de böyle yöneteceğiz, baştan sona adaletle işleyen bir düzen kuracağız' ifadelerini kullandı.

Mektup, CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu tarafından okundu. İmamoğlu, adaletsizlik ve keyfiliğin iktidarda olduğunu belirterek, milletin sandıkta haddini bildireceğini söyledi. Miting, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasıyla devam ediyor.