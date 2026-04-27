İmamoğlu'ndan Sakarya Mitingine Mektup: 'Hiçbir Yanlışımız Yok, Adaletli Düzen Kuracağız'

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 04:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Sakarya'daki 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine gönderdiği mektupta, 6 yılda 2 bine yakın inceleme ve teftiş geçirmelerine rağmen tek bir yanlış bulunamadığını belirterek, 'Adaletle işleyen, bereketli bir düzen kuracağız' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Sakarya'da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine bir mektup gönderdi. Mektupta, iddianamedeki yalan ve iftiralara karşı gerçekleri anlattıklarını, 6 yılda 2 bine yakın inceleme ve teftiş geçirmelerine rağmen tek bir yanlışlarının bulunamadığını vurguladı. İmamoğlu, 'Hiçbir yanlışımız yok; çünkü milletin parasını millet için kullandık. Yönetime gelince 'suyun başını biz tutacağız' demedik, 'ülkenin nesi varsa milletindir' dedik. Ayırmaya, kayırmaya geçit vermedik. Ülkeyi de böyle yöneteceğiz, baştan sona adaletle işleyen bir düzen kuracağız' ifadelerini kullandı.

Mektup, CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu tarafından okundu. İmamoğlu, adaletsizlik ve keyfiliğin iktidarda olduğunu belirterek, milletin sandıkta haddini bildireceğini söyledi. Miting, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasıyla devam ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekrem İmamoğlu, İnceleme, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:17:48. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.