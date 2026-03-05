İmamoğlu'ndan Şiddet Mağdurlarına Destek - Son Dakika
İmamoğlu'ndan Şiddet Mağdurlarına Destek

05.03.2026 23:57
Ekrem İmamoğlu, şiddetten koruma talep eden Fatmanur Çelik ve kızı Hifa'nın ölümü üzerine konuştu.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Fatmanur Çelik ile 8 yaşındaki kızı Hifa İkra'nın yaşamını yitirmesine ilişkin, "Bir anne ve bir çocuk bütün bu adımları attığı halde onları neden koruyamadık?" diye sordu.

İmamoğlu, Fatmanur Çelik ile 8 yaşındaki kızı Hifa İkra'nın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fatmanur Çelik ve 8 yaşındaki Hifa İkra… Bir anne ve bir çocuk, şiddetten ve istismardan kurtulmak için mücadele etti. Emniyete gittiler, adliyeye gittiler, devletten koruma istediler. Bir annenin yapabileceği her şeyi yaptı Fatmanur. Bugün geriye tek bir soru kalıyor: Bir anne ve bir çocuk bütün bu adımları attığı halde onları neden koruyamadık?"

Resmi açıklamalarda çocuğun sağlık ve güvenlik açısından risk altında olduğu kabul ediliyor. Buna rağmen sorumluların koruma sürecindeki zaaflarının, ağırlıklı olarak "annenin tercihi" üzerinden anlatılması vicdanlarımızı derinden yaralıyor. Çocuk tehdit altındayken sorumluluğu yalnız ve korkmuş bir annenin omuzlarına yükleyen bir yaklaşım kabul edilemez.

Bir anne ve bir kızdan oluşan o güzel aileyi, kaçtıkları şiddet failinden korumayacaksa, o adliyeler, o bakanlıklar, o kurumlar ne için var? Hiçbir çocuk içine doğduğu dünyanın kaderine terk edilmemeli. Hiçbir anne, çocuğunu korumaya çalışırken bu kadar yalnız bırakılmamalı.

Fatmanur kardeşim, Hifa kızım… Sizin yerinizi bir ömürlük gözyaşlarımız dolduramaz. Ama bir daha yaşanmasın diye; Fatmanurların, Hifaların, kadınların ve kız çocuklarının yanında olacağımıza sözümüz olsun."

00:08
İran’dan İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yeni hava saldırısı
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı
23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
23:21
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
22:19
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır’a indi
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi
22:14
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
