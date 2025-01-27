İmamoğlu'ndan Soruşturma Tepkisi: 'Hukukun Bağımsızlığını Savunuyoruz' - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Soruşturma Tepkisi: 'Hukukun Bağımsızlığını Savunuyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, hukukun bağımsızlığını savunmayı amaçladığını söyledi. İmamoğlu, hukuksuzlukların belgelerle kanıtlandığını belirtti.

27.01.2025 12:35  Güncelleme: 14:07
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açılmasına ilişkin, "Daha konuşmam bitmeden hakkımda soruşturma başlatılıyor. Bu haksız müdahalelere cevap vermek adil yargılamayı etkilemek değil, tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturma bekliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında "Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" ifadeleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bize yapılan her hukuksuzluğu, her adaletsizliği Türk milletiyle paylaşacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Daha konuşmam bitmeden hakkımda soruşturma başlatılıyor. Bu haksız müdahalelere cevap vermek adil yargılamayı etkilemek değil, tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturma bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları ve paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Soruşturma Tepkisi: 'Hukukun Bağımsızlığını Savunuyoruz' - Son Dakika

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