Ekrem İmamoğlu: "Hukuksuzluğun En Üst Seviyesini Yaşadığımız Bu Dönemde, Dün Tahliye Olan Yol Arkadaşlarımız Bizleri Mutlu Etti"

(ANKARA) - CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İBB Davası'nda yapılan tahliyelere ilişkin, "Hukuksuzluğun en üst seviyesini yaşadığımız bu dönemde, dün tahliye olan yol arkadaşlarımız bizleri mutlu etti. Başta İnan Güney Başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İBB Davası'nın 64'üncü gününde, aralarında Beyoğlu belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu altı kişiye yönelik tahliye kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hukuksuzluğun en üst seviyesini yaşadığımız bu dönemde, dün tahliye olan yol arkadaşlarımız bizleri mutlu etti. Başta İnan Güney Başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."