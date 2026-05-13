İmamoğlu'nun Casusluk Davasında Duruşma Devam Ediyor

13.05.2026 09:39
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların yargılandığı casusluk davasında 3. duruşma görülecek.

TUTUKLANAN ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı 'Casusluk' davasında duruşmanın görülmesine devam edilecek.

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı, haklarında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezaları istenen davada 3'üncü duruşma İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda yapılacak.

Kaynak: DHA

