İmamoğlu'nun Sosyal Medya Yalanlarına Soruşturma

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen sanal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İmamoğlu'nun, Milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Ceza İnfaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları, mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.