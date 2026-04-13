İmamoğlu, Savcının Tehdidine Karşı Kendi Tedbirini Alacağını Açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 20. celsesi görüldü. Duruşmada İmamoğlu, geçen duruşmada savcının 'Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz!' cümlesini hatırlatarak, 'Bu tehdit kim adına yapıldı? Bu tehdit karşısında bir şey yapacak mısınız?' diye sordu. Mahkeme Başkanı'nın 'Bizim alacağımız bir tedbir yok!' demesi üzerine İmamoğlu, 'Ben kendi tedbirimi alacağım. Bundan sonra da o tedbire uygun davranacağım. O tehdide karşılıklı gerekeni yapacağımdan hiç kuşkunuz olmasın' ifadelerini kullandı.

Duruşmada ayrıca, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın savunması yapıldı ve aralarında geçen diyalog salonda alkışlara neden oldu. Özkan, İmamoğlu ile çalıştığı seçimlerde 4 seçim kazandıklarını, 5. olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ise yarım kaldığını belirtti. İmamoğlu da 'İnşallah onu da tamamlarız' yanıtını verdi. Davada, Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin dosyanın birleştirilmesiyle sanık sayısı 414'e çıktı ve mahkeme 18 kişinin tahliyesine karar verdi.