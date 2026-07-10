İmamoğlu: Sesim ve görüntüm yasak

"Benimle yarışmaktan korkuyor. Sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor. O yüzden sesim yasak, görüntüm yasak, fotoğrafım yasak, X hesabım yasak, mahkemeye gelmem yasak, savunma yapmam yasak."

İmamoğlu adına Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benimle yarışmaktan korkuyor. Sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor. O yüzden sesim yasak, görüntüm yasak, mahkemeye gelmem yasak" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Davası'nın 64. gününde savunmasının alınacağı söylenen Ekrem İmamoğlu, savunma süresinin az olması nedeniyle itiraz etmiş, "Asrın iftirasının yüklü olduğu iddianameye karşı 6-7 saat savunma yapmasının yetersiz olduğunu" belirten İmamoğlu, Mahkeme Başkanı arasında yaşanan diyalogların ardından salondan çıkarılmıştı.