(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benimle yarışmaktan korkuyor. Sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor. O yüzden sesim yasak, görüntüm yasak, mahkemeye gelmem yasak" ifadesini kullandı.
İmamoğlu adına Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Benimle yarışmaktan korkuyor. Sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor. O yüzden sesim yasak, görüntüm yasak, fotoğrafım yasak, X hesabım yasak, mahkemeye gelmem yasak, savunma yapmam yasak."
İBB Davası'nın 64. gününde savunmasının alınacağı söylenen Ekrem İmamoğlu, savunma süresinin az olması nedeniyle itiraz etmiş, "Asrın iftirasının yüklü olduğu iddianameye karşı 6-7 saat savunma yapmasının yetersiz olduğunu" belirten İmamoğlu, Mahkeme Başkanı arasında yaşanan diyalogların ardından salondan çıkarılmıştı.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu: Sesim ve görüntüm yasak - Son Dakika
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