İmamoğlu, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayının mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi

DEM PARTİ'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine seçilme hakkının geri alınmasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. İmamoğlu "Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez" dedi.
İmamoğlu, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı ve şunları paylaştı:
"Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine karşı hep birlikte tepki göstermek ve demokrasiden yana tavır almak zorundayız. Milli iradenin üstünlüğü Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biridir. Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terkedip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum"
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