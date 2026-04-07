İmamoğlu ve Diğer Belediye Başkanlarına Yönelik Duruşma ve İddianame Detayları - Son Dakika
07.04.2026 13:15
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı duruşma devam ediyor. İddianamede, 407 sanık ve 160 milyar TL'yi aşan kamu zararı iddiaları yer alıyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve diğer tutuklu sanıklar katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar, CHP'li milletvekilleri ve sanık yakınları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, geçen hafta 18 sanığın tahliye edildiğini hatırlatarak, 'Gerçekte onlarca mağdur kişinin her gün özgürlüklerinden alınan bir gün olması can yakıyor, bedeli ödenmeyecek bir zaman dilimine dönüştüğünü ifade etmek isterim. Buradaki yargılama sürecinin hepimiz için çok önemli, yaşamsal bir dayanak olan yüce Türk yargısının itibarına da çok büyük katkı sunduğunu ve sunacağını, alınan her kararla eksi ya da pozitif yönüyle katkı sunacağını da belirtmek zorundayım.' şeklinde beyanda bulundu. İmamoğlu, kendisine göre birçok insanın masum olduğunu ve tamamının tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade ederek, ay sonunu veya ara kararı beklemenin dışında atılacak adımların adalete büyük katkı sunacağına inandığını söyledi. Duruşma, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Seyfullah Demirel'in savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 'ihbar eden' sıfatıyla, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla yer alıyor. Ayrıca iddianamede, 16 kişi 'müşteki', 89'u tutuklu, 7'si firari, 5'i 'müşteki sanık' olmak üzere toplam 407 kişi 'sanık' olarak bulunuyor.

Suç örgütünün kurulduğu 2014'ten bugüne kadarki faaliyetleri anlatılan iddianamede, 'İddianameye konu 143 eyleme ilişkin elde olunan menfaatle sebep olunan kamu zararının, suç tarihleri itibarıyla (güncel değeri hariç) toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar Türk lirası ve 24 milyon ABD doları, gayrimenkul olarak ise İstanbul ile ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret (örgüt elebaşı ve yöneticilerinin suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıkları hariç) olduğu'na ilişkin değerlendirme yapılıyor.

İddianamede yer alan örgüt şemasında, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun 'örgüt elebaşı', tutuklu sanıklar Murat Ongun, Fatih Keleş ile Adem Soytekin ve tutuksuz sanık Ertan Yıldız, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ile firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun da 'örgüt yöneticisi' olduğu belirtiliyor. Şemada, 10 örgüt üyesinin Ekrem İmamoğlu'na doğrudan bağlı olduğu aktarılarak, örgüt üyelerinden 77'sinin Fatih Keleş'e, 35'inin Murat Ongun'a, 8'inin Ertan Yıldız'a, 7'sinin Hüseyin Gün'e, 6'sının Murat Gülibrahimoğlu'na ve 6'sının da Adem Soytekin'e bağlı olduğu gösteriliyor.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 'suç işleme amacıyla örgüt kurmak', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'suç delillerini gizleme', 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 'rüşvet', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Orman Kanunu'na muhalefet' ve 'Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer sanıklar için de benzer ağır ceza talepleri yer alıyor, örneğin Fatih Keleş için 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapis isteniyor.

İddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan hakkında 5 kez 'rüşvet alma', 2 kez 'irtikap', 'kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istemine yer veriliyor. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez 'rüşvet alma' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından toplam 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

