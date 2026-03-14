İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik

"Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı."

Buna göre, yönetmeliğin "Ayrıca ön bahçelerde de tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla ön bahçe mesafesinin yarısına kadar zorunlu otoparklar yapılabilir." maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikle koridor dar kenar genişliği, umumi binalarda 1,5 metreden, özellik arz eden binalarda ise 2 metreden az olamayacak. Bu mesafe, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" kapsamında hesap edilen kullanıcı yükü ve ilgili idaresince yapılacak etüde göre artırılacak.

Bu madde, "Dar kenar genişliği, koridor uzunluğu 20 metreye kadar en az 2 metre, bundan sonra ise en az 2,50 metre olacaktır." şeklinde uygulanıyordu.

Yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girecek ancak koridor dar kenar genişliğiyle ilgili madde hükümleri mevcut yapılara uygulanmayacak.