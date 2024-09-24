İmbatlı Mahallesi Eski Muhtarı İsmail Taşkıran’ın Adı Yeni Parkta Yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmbatlı Mahallesi Eski Muhtarı İsmail Taşkıran’ın Adı Yeni Parkta Yaşatılacak

İmbatlı Mahallesi Eski Muhtarı İsmail Taşkıran’ın Adı Yeni Parkta Yaşatılacak

Karşıyaka Belediyesi, hayatını kaybeden İmbatlı Mahallesi eski muhtarı İsmail Taşkıran'ın adını yeni açılan parkta yaşatacak. Park açılışı ve Vatandaş Buluşması, yarın gerçekleştirilecek.

24.09.2024 15:08  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden İmbatlı Mahallesi eski muhtarının adını, yeni yapılan parkta yaşatacak. İsmail Taşkıran Parkı'nın açılışı, yarın saat 17.30'da törenle gerçekleştirilecek. Açılış öncesinde Vatandaş Buluşması da düzenleyeceklerini belirten Başkan Yıldız Ünsal, "Tüm mahalle halkını, buluşmamıza ve park açılışına bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, İmbatlı Mahallesi'ne kazandırdığı yeni parkın yapımını ve çevre düzenlemesini tamamladı. 6088 Sokak'ta bulunan parka, yakın zamanda yaşama veda eden eski muhtar İsmail Taşkıran'ın adı verildi. Yarın saat 17.30'da gerçekleştirilecek törenle, parkın açılışı yapılacak. Ayrıca Başkan Ünsal, park açılışı öncesinde Vatandaş Buluşmaları kapsamında İmbatlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyecek. İmbatlı Mahalle Merkezi'ndeki buluşma, saat 16.30'da başlayacak.

"Dayanışmanın tam zamanı"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyakamızı halkımızla birlikte yönetiyor, söz verdiğimiz gibi aylık buluşmalarımıza devam ediyoruz. Bu ayki toplantımızı İmbatlı Mahallesi'nde gerçekleştirecek, ardından yakın zamanda yitirdiğimiz İmbatlı Mahallesi'nin eski muhtarı İsmail Taşkıran'ın ismini verdiğimiz parkın açılışını yapacağız. Birlikte olmanın, dayanışmanın ve güzel anılar biriktirmenin tam zamanı. Tüm mahalle sakinlerini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İsmail Taşkıran, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Karşıyaka, Belediye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmbatlı Mahallesi Eski Muhtarı İsmail Taşkıran’ın Adı Yeni Parkta Yaşatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Kaş’ta 45 Arı Kuşu Avlayan İki Kişi Yakalandı Kaş'ta 45 Arı Kuşu Avlayan İki Kişi Yakalandı
12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
22:35 Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor! Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
22:18 Bileği bükülmüyor Göztepe, Kayserispor’u 3-0 mağlup etti Bileği bükülmüyor! Göztepe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
22:05 Yine kazanamadılar Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:42 Şimdiden belli oldu İşte Victor Osimhen’in Galatasaray’dan sonraki adresi Şimdiden belli oldu! İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan sonraki adresi
21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
21:37 Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu
21:15 Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı... Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı...
20:41 Cristiano Ronaldo’ya ülkesinde şok Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi Cristiano Ronaldo'ya ülkesinde şok! Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 Alev topuna dönen araçtan cansız bedenleri çıktı Yaşlı çiftin ölümünde kahreden detay Alev topuna dönen araçtan cansız bedenleri çıktı! Yaşlı çiftin ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 15:50:54. #1.12#
SON DAKİKA: İmbatlı Mahallesi Eski Muhtarı İsmail Taşkıran’ın Adı Yeni Parkta Yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement