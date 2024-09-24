İmbatlı Mahallesi Eski Muhtarı İsmail Taşkıran’ın Adı Yeni Parkta Yaşatılacak

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden İmbatlı Mahallesi eski muhtarının adını, yeni yapılan parkta yaşatacak. İsmail Taşkıran Parkı'nın açılışı, yarın saat 17.30'da törenle gerçekleştirilecek. Açılış öncesinde Vatandaş Buluşması da düzenleyeceklerini belirten Başkan Yıldız Ünsal, "Tüm mahalle halkını, buluşmamıza ve park açılışına bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, İmbatlı Mahallesi'ne kazandırdığı yeni parkın yapımını ve çevre düzenlemesini tamamladı. 6088 Sokak'ta bulunan parka, yakın zamanda yaşama veda eden eski muhtar İsmail Taşkıran'ın adı verildi. Yarın saat 17.30'da gerçekleştirilecek törenle, parkın açılışı yapılacak. Ayrıca Başkan Ünsal, park açılışı öncesinde Vatandaş Buluşmaları kapsamında İmbatlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyecek. İmbatlı Mahalle Merkezi'ndeki buluşma, saat 16.30'da başlayacak.

"Dayanışmanın tam zamanı"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyakamızı halkımızla birlikte yönetiyor, söz verdiğimiz gibi aylık buluşmalarımıza devam ediyoruz. Bu ayki toplantımızı İmbatlı Mahallesi'nde gerçekleştirecek, ardından yakın zamanda yitirdiğimiz İmbatlı Mahallesi'nin eski muhtarı İsmail Taşkıran'ın ismini verdiğimiz parkın açılışını yapacağız. Birlikte olmanın, dayanışmanın ve güzel anılar biriktirmenin tam zamanı. Tüm mahalle sakinlerini bekliyoruz" diye konuştu.