IMF, Çin'deki Bölgesel Merkezini Açtı

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BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Çin'in Shanghai kentindeki bölgesel merkezini Çarşamba günü resmen açtı.

Çin Merkez Bankası'nın resmi web sitesinde yapılan duyuruya göre, Shanghai'da açılan merkezin, IMF tarafından dünya çapında kurulan bölgesel merkezlerden biri olduğu ifade edilirken; IMF'nin Asya Pasifik ülkeleriyle ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra gelişmekte olan piyasalar ile orta gelirli ülkeleri ilgilendiren alanlarda ilgili araştırmalar yapmak üzere kurulduğu belirtildi.

Merkezin ayrıca Asya Pasifik ekonomileri için hedeflenen kapasite geliştirme desteği sağlamasının yanında bölgesel ve küresel finansal istikrarı korumayı da amaçladığı vurgulandı.

Çin Merkez Bankası'nın Başkanı Pan Gongsheng merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada merkezin IMF ve Çin arasındaki işbirliğini derinleştireceğini, Asya Pasifik ülkeleri arasında makroekonomik politika etkileşimlerini ve koordinasyonu geliştireceğini, ayrıca hem bölgesel hem de küresel finansal istikrarı destekleyeceğini söyledi.

IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva da Çin Merkez Bankası ile birlikte Shanghai Bölgesel Merkezi'nin kurulmasına yönelik bu önemli girişimi memnuniyetle karşıladığını söylerken merkezin IMF'nin dinamik Asya Pasifik bölgesindeki angajmanını daha da güçlendireceğini, üye ülkelerin perspektiflerine ilişkin anlayışını derinleştireceğini ve uluslararası ekonomik işbirliğini teşvik edeceğini ifade etti.