IMF, Çin'in 2024 GSYİH Büyüme Tahminini Yükseltti

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BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in 2024 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme tahminini Nisan ayındaki yüzde 4,6'dan yüzde 5'e yükseltti.

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, IMF ekibinin 2024 4. Madde Konsültasyonu için 16-28 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret etmesinin ardından Beijing'de düzenlenen basın toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Yetkili, yukarı yönlü revizyonun, "2024 yılının ilk çeyreğindeki güçlü GSYİH büyümesi ve son dönemde alınan politika tedbirlerinden kaynaklandığını" söyledi.

Gopinath, Çin hükümetinin emlak sektörü, yerel yönetim borçları ve nispeten küçük finansal kurumların kırılgan yönlerini uygun şekilde düzeltmeye odaklandığını belirtti.

Gopinath'a göre Çin'in son yıllardaki ekonomik kalkınması büyük oranda piyasa odaklı reformlar, ticaretin serbestleştirilmesi ve küresel tedarik zincirlerine entegrasyondan besleniyor.

Yetkili, "Çin, düşük gelirli ve kırılgan ülkelerde borçların yeniden yapılandırılmasının desteklenmesinde ve yeşil dönüşümün teşvik edilmesinde önemli ve yapıcı bir rol oynuyor. IMF bu bağlamda Çinli yetkililerle işbirliğini sürdürmek için sabırsızlanıyor" dedi.

IMF Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, Çin'i ziyaret eden ekibin ekonomik beklentiler, riskler, reformdaki ilerleme ve politika tepkileri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere hükümet yetkilileri, özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerle "yapıcı görüşmeler" gerçekleştirdiğini kaydetti.