IMF raporunda KDV çarpıklıkları girdi maliyetlerini yüzde 9'a kadar artırabiliyor - Son Dakika
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IMF raporunda KDV çarpıklıkları girdi maliyetlerini yüzde 9'a kadar artırabiliyor

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IMF, kötü tasarlanmış vergi sistemlerinin önemli ekonomik maliyetlere yol açtığını bildirdi. Rapora göre KDV kaynaklı çarpıklıklar şirketlerin girdi maliyetlerini yüzde 9'a kadar, kurumlar vergisi uygulamaları ise sermaye maliyetini yüzde 15 ila 20 artırabiliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), kötü tasarlanmış vergi sistemlerinin önemli ekonomik maliyetlere yol açtığını, vergi kaynaklı çarpıklıkları azaltan reformların ise büyümeyi kayda değer ölçüde güçlendirebileceğini bildirdi.

IMF, 14 Ekim'de yayımlanacak Mali İzleme Raporu'nun "Büyümeyi Desteklemek İçin Daha İyi Vergilendirme" başlıklı bölümünü yayımladı.

Neredeyse tüm ekonomilerde hükümetlerin ciddi mali zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, vergi sistemlerinin kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini sağlayan gelirleri güvence altına alırken; ülkelerin nihai olarak büyümesini sağlayan özel yatırımları, inovasyonu ve istihdamı desteklemesi veya en azından bunların önünde engel oluşturmaması gerektiği ifade edildi.

Raporda, hükümetlerin ne kadar gelir topladığı kadar, bu geliri nasıl topladığının da önem taşıdığı vurgulandı.

Kötü tasarlanmış vergi sistemlerinin önemli ekonomik maliyetlere yol açtığına işaret edilen raporda, başta KDV istisnaları ve şirketlerin KDV sistemine kayıt olmaması olmak üzere KDV kaynaklı çarpıklıkların, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde şirketlerin girdi maliyetlerini yüzde 9'a kadar artırabildiği belirtildi.

Raporda, tipik kurumlar vergisi uygulamalarının da yatırım maliyetlerinin vergi açısından tam mahsup edilememesi gibi nedenlerle, ülke grupları genelinde ortalama olarak sermaye maliyetini yüzde 15 ila 20 artırdığı ve yatırımları caydırdığı aktarıldı.

İyi tasarlanmamış istihdam gelirleri vergilerinin ise insanların iş gücüne katılma ve daha fazla gelir elde etme yönündeki teşviklerini önemli ölçüde zayıflattığı belirtilen raporda, vergi kaynaklı çarpıklıkları azaltan reformların büyümeyi önemli ölçüde güçlendirebileceği ifade edildi.

Raporda, vergilerin daha iyi uygulanmasının, daha iyi vergilendirmenin temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

Dünya Ekonomik Görünümü Raporu

IMF, 13 Ekim'de yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünümü Raporu'nun "Maddi Olmayan Ama Gerçek: Kurumlar Vergisinin Yayılma Etkileri" başlıklı bölümünü de yayımladı.

Raporda, vergi rekabetinin küresel ekonominin belirleyici özelliklerinden biri olmaya devam ettiği ancak niteliğinin değiştiği belirtildi.

Büyük çaplı vergiden kaçınmayı önlemeye yönelik reformların ardından vergi rekabetinin bazı boyutlarda ılımlılaştığı kaydedilen raporda, özellikle benzer gelişmişlik düzeylerine sahip ekonomiler arasında rekabet baskılarının devam ettiği aktarıldı.

Raporda, kurumlar vergisi uygulamalarındaki farklılıkların, çok uluslu şirketlerin vergi yükümlülüklerini en aza indirmek amacıyla karlarını ve yatırımlarını ülkeler arasında yeniden konumlandırması nedeniyle sınır ötesi yayılma etkileri yaratmaya devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA
EkonomiFinansGüncelSon Dakika

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