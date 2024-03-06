İmralı Adası açıklarında bulunan cesedin kargo gemisi sahibine ait olduğu tespit edildi - Son Dakika
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İmralı Adası açıklarında bulunan cesedin kargo gemisi sahibine ait olduğu tespit edildi

İmralı Adası açıklarında bulunan cesedin kargo gemisi sahibine ait olduğu tespit edildi

Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında bulunan cesedin, geçen ay batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin sahibi ve kaptanı Murat Altıntaş'a ait olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonucunda cesedin sahibine ait olduğu belirlendi. Mürettebattan kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Geminin sahibi ve kaptanının cenazesinin ailesine teslim edilmesi için işlemler sürüyor.

06.03.2024 18:59
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Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında 3 gün önce bulunan cesedin, geçen ay batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibi ve kaptanı Murat Altıntaş'a ait olduğu tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta Karacabey ilçesi Kurşunlu mevkisi açıklarında batan gemiyle ilgili Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan araştırmalar sonucu 3 Mart'ta suyun yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatıldı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibine ait olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, mürettebattan kayıp 3 kişiyi arama çalışmasının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bilgisi verildi.

Geminin sahibi ve kaptanı Murat Altıntaş'ın cenazesinin, ailesine teslimine ilişkin işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Mürettebattan 2 kişinin cesetlerine daha önce ulaşılmıştı

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar, 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.

İmralı Adası açıklarında arama faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmralı Adası açıklarında bulunan cesedin kargo gemisi sahibine ait olduğu tespit edildi - Son Dakika

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