İnan'dan YKS Tercih Tavsiyesi - Son Dakika
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İnan'dan YKS Tercih Tavsiyesi

21.07.2026 13:59
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Eyyüp Kadir İnan, 2026-YKS sonuçları sonrası İzmir üniversitelerini değerlendirme çağrısı yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının gençler ve aileleri için hayırlı olmasını dileyerek, tercih döneminde adaylara İzmir'deki üniversiteleri değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, 2026-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencileri ve aileleri tebrik etti.

Tercih döneminin hayırlı geçmesini dileyen İnan, "2026-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni bir yolculuğun eşiğinde olan tüm gençlerimizi ve fedakarlıklarıyla her zaman yanlarında duran kıymetli ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Hayırlı ve bereketli bir tercih dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tercih yapacak adaylara İzmir'deki üniversiteleri değerlendirmelerini tavsiye eden İnan, "Tercih yapacak tüm kardeşlerime tavsiyem, köklü üniversiteleri, tarihi birikimi ve coğrafi güzellikleriyle İzmir'i mutlaka değerlendirmeleridir. Sizleri İzmir'in birbirinden değerli üniversitelerine bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İnan açıklamasında, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesini sıraladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnan'dan YKS Tercih Tavsiyesi - Son Dakika

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