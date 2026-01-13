Murat Çalık Bugün Ameliyat Olacak...Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Başkanımızı Geç Olmadan Tahliye Edin

Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sağlık sorunları nedeniyle bugün ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a ilişkin, "İstisna olması gereken tutuklama doğrudan başkanımızın sağlığını tehdit eder hale geldi. Memleketimizin vicdan çağrısına kulak verin: Mehmet Başkanımızı geç olmadan tahliye edin!" diyerek tepkisini dile getirdi.
İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, bugün ameliyat olacak Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye edilmesini istedi.
Güney'ın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İki kez kanseri atlatan, ciddi sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'a, gözü yaşlı annesine, eli yüreğinde bekleyen eşine yaşatılanlar yetmedi mi? İstisna olması gereken tutuklama doğrudan başkanımızın sağlığını tehdit eder hale geldi. Memleketimizin vicdan çağrısına kulak verin: Mehmet Başkanımızı geç olmadan tahliye edin!"
