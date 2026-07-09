(ANKARA) - İBB Davası kapsamında tutuklu yargılanırken dün görülen duruşmada tahliye edilen CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, bugün sosyal medya hesabından ailesiyle çekilen bir fotoğrafı paylaşarak "11 ay sonra biz… Günaydın ailem. Günaydın Beyoğlu'm" ifadesini kullandı.
İBB Davası kapsamında tutuklu yargılanan ve dün görülen duruşmada tahliyesine karar verilen CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tahliyesinin ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.
Güney, X hesabından ailesiyle birlikte çekilen bir fotoğraf paylaşarak "11 ay sonra biz... Günaydın ailem. Günaydın Beyoğlu'm" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İnan Güney, Tahliyesinin Ardından Ailesiyle Fotoğrafını Paylaştı: '11 Ay Sonra Biz' - Son Dakika
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