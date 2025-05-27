İnan Kıraç'ın Evlilik Davası 4 Temmuz'a Ertelendi

(İSTANBUL)- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle açtığı davanın duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Dava 4 Temmuz'a ertelendi. Duruşma sonrası İnan Kıraç'ın hastaneden kaçırılma olayıyla ilgili açıklama yapan vasileri, Kıraç'ın kaçırıldığı aracın farklı bir araçla değiştirildiği, telefonlarının değiştirilen araçta bırakıldığı, şehir dışına doğru yola çıkarıldığı, olayın gündem olması üzerine gece saatlerinde yalısına bırakıldığını belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Bugün görülen duruşmada karar çıkmadı, dava 4 Temmuz'a bırakıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan İnan Kıraç vasileri avukat Mert Öztürk ve Atakan Yılmaz ise şunları kaydetti:

"İnan Kıraç, bazı kişiler tarafından yaklaşık bir ay boyunca farklı illere götürülmeye zorlandı"

"Sayın İnan Kıraç'ın 22 Mayıs'ta akşam saatlerinde İstanbul Zeytinburnu'nda özel bir hastaneden kaçırılması kısa sürede ülke gündemine yerleşmiştir. Medyada yer alan bazı haberlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği görülmüştür. Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.

Vesayet mahkemesi tarafından Sayın İnan Kıraç'ın tedavisi yönünde verilen kararlara rağmen, uygulama aşamasında yaşanan kötü niyetli engellemeler sebebiyle, Sayın İnan Kıraç'ın tedavi süreci aksatılmıştır. Sayın İnan Kıraç, bazı kişiler tarafından yaklaşık bir ay boyunca farklı illere götürülmeye zorlanmış, ne yazık ki bu durumun sayın İnan Kıraç'ın sağlık durumunu olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır. 21 Mayıs 2025 tarihinde Sayın İnan Kıraç'ın Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'nde olduğu tespit edilince, kolluk kuvvetleri ve biz vasiler eşliğinde, tüm engellemelere rağmen, Sayın İnan Kıraç'ın Zeytinburnu'ndaki özel bir hastaneye sevki sağlanarak tedavisine başlanmıştır."

"Emine Alangoya'ya uzaklaştırma kararı verildi"

"Aynı zamanda İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından Emine Alangoya'nın; Sayın İnan Kıraç'a ve bulunduğu konuta yaklaşmaması yönünde uzaklaştırma kararı verilmiştir.

"İnan Kıraç, özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırıldı"

22 Mayıs 2025 tarihinde, hastanedeki ziyaretimiz sırasında Sayın İnan Kıraç'ın kalabalık bir grupla birlikte hastaneden çıkarılmaya çalışıldığı tarafımızca son anda fark edilmiştir. Sayın İnan Kıraç hastanenin çıkış kapısında kendisini hazır olarak bekleyen bir araca doğru yönlendirildiği görülmüş; tüm uyarı ve çabalarımıza rağmen sayın İnan Kıraç, kendisini bekleyen özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırılmış ve olay derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiştir.

"Şehir dışına doğru yola çıkmışlar"

Arama çalışmaları devam ederken emniyet mensuplarınca tarafımıza verilen bilgiye göre, Sayın İnan Kıraç'ın hastaneden kaçırılırken içinde bulunduğu aracın farklı bir araçla değiştirildiği, telefonlarının değiştirilen araçta bırakıldığı, ilgili şahıslar tarafından; öncelikle Sayın İnan Kıraç'ın şehir dışına doğru yola çıkarıldığı, kaçırılma olayının kısa süre içerisinde ülke gündemine yerleşmesi üzerine, seyahat halindeki aracın yön değiştirdiği ve gece saatlerinde Sayın Kıraç'ın Vaniköy'de bulunan yalısına bırakıldığı öğrenilmiştir. Emniyet birimlerinin hızlı ve etkili çalışmaları sayesinde Sayın Kıraç, saatler içerisinde bulunmuş ve tarafımızca tekrar bir sağlık kuruluşuna güvenli bir şekilde ulaştırılmıştır.

"İnan Kıraç, tüm yakınlarına ve Galatasaray camiasına sevgi ve selamlarını iletmektedir"

Kaçırılma olayı ile ilgili, savcılık makamınca soruşturma başlatılmış olup, Sayın İnan Kıraç'ın kaçırılmasını sağlayan, kaçırılmasına iştirak eden, kaçırılma olayında ihmali bulunan kişi ve kurumlar hakkında yasal süreç devam etmektedir. Şu anda Sayın İnan Kıraç, Ümraniye'deki özel bir ihtisas hastanesinde tedavi altındadır. Kendisinin sağlık durumu yakından takip edilmekte olup, en kısa sürede sağlığına ve sevenlerine kavuşacağına olan inancımız tamdır. Sayın İnan Kıraç, tüm yakınlarına ve Galatasaray camiasına sevgi ve selamlarını iletmektedir. Vasiler olarak temel görevimiz, Sayın Kıraç'ın sağlığını ve üstün yararlarını korumaktır. Görevimizi icra ettiğimiz süreçte, bazı üçüncü kişiler ve gruplar tarafından hukuka aykırı engellemelere ve baskılara maruz kalmamıza rağmen, görevimizi layıkıyla yerine getirme kararlılığımızdan, kimsenin şüphesi olmamalıdır."