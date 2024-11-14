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Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde ölü bulunan 18 yaşındaki İnci Başaran'ın cenazesi toprağa verildi.

Hakkında kayıp başvurusu yapılan ve bir süre sonra polis ekiplerince Menekşe Deresi'nde ölü bulunan İnci Başaran'ın cenazesi üzerinde otopsi işlemleri tamamlandı.

Başaran'ın cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Küçükçekmece'deki Fatih Camisi'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Başaran'ın cenazesi daha sonra Silivri'deki Gümüşyaka Mezarlığı'na defnedildi.

İnci Başaran'ın ağabeyi Mahsun Başaran, "Pazartesi'den bu yana kayıp olan kız kardeşimin ölüm haberini sosyal medyadan öğrendik. Kaybolduktan sonra polise gidip başvuruda bulunduk. Maalesef sonradan acı habere ulaştık. Kardeşimin herhangi bir husumetlisi ya da şüphelendiğimiz biri yok. Kaza olabilir." dedi.